Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında 4 tahliye!

Mahkeme, savcılığın tahliye talebini kabul ederek “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek ya da yer temin etmek” iddiasıyla tutuklanan Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Gizem Özköroğlu, Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi ve Ömer Can Kılınç hakkında tahliye kararı verdi.

Bu kapsamda Buse İskenderoğlu, Gizem Özköroğlu ve Zohaer Majhadi hakkında “yurt dışına çıkış yasağı”, Ömer Can Kılınç hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak.