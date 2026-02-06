Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer ve Simge Barankoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer ve Simge Barankoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

6.02.2026 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer ve Simge Barankoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni operasyonda, aralarında sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medyada "yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan Taha Özer ve Simge Barankoğlu da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 5 kişi ile birlikte, bazı organizasyonlarda "fuhuşa aracılık" ettiği iddia edilen bir isim daha emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı.

TAHA ÖZER DAHİL ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, yerli 'Dan Bilzerian' olarak tanınan Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman ve Heves Güzel bulunuyor.

İstanbul’da "fuhuşa aracılık" ettiği öne sürülen Fatma Yılmaz da gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, müstehcen içerikler üretip paylaştıkları ve fuhuş organizasyonlarına adları karışan kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunca ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin tutuklanmıştı.

Gezgin'den birkaç gün önce de sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #sosyal medya #Operasyon #uyuşturucu