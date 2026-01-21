Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Uyuşturucu operasyonu sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik başlattığı “uyuşturucu” soruşturmasında dün sabah yeni gözaltı dalgası yaşandı. Operasyon kapsamda yedi kişi için daha gözaltı kararı verildi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in sahibinin oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınan isimler arasında.

Gözaltı kararı verilen diğer üç zanlının ise yurtdışında olduğu belirlendi. Bir başka Hürriyet köşe yazarı, “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.