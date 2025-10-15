'Ünsal Ban' hakkında yeni gelişme: Kaçtıktan sonra yakalama kararı çıktı!

Eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın yurtdışına kaçtığı öğrenilmişti.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti. Ünsal Ban’ın ismi, Sedat Peker’in açıklamalarında da geçiyordu.