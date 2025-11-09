Unutulan mangal yangına neden oldu

Yangın, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 1094 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dairede kimsenin olmadığı bir sırada balkon kısmında dumanların çıktığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada aynı apartmanda ikamet eden ev sahibi dairenin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde dairenin balkonuna söndürülmeden bırakılan mangal nedeniyle balkondaki masa, sandalye ve taburenin yandığını belirledi.

Ekipler soğutma çalışması yaparken ev sahibinin zamanında müdahalesi ile yangının daire içerisine sıçramasının önlendiği belirtildi.