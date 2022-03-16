Üreten kadınlar bir arada

Kadın istihdamını ve kooperatifçiliği destekleyen projeleri ile öne çıkan İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ziyaret etti.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Mart 2022 Çarşamba, 17:32
Üreten kadınlar bir arada
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İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Soyer ve Seçer, Aydın’da özellikle kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik ve kadınlarla ilgili yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Soyer ve Seçer’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.




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