‘Üreten kazanırsa ülke de kazanır’

Cumhuriyet’e konuşan ve ailece Çukurova bölgesinde üç kuşaktır çiftçilik yaptıklarını belirten Yılmaz Ölmez (36), üretim maliyetlerinin yanı sıra plansızlık ve çalışma sistemindeki düzensizliğin de verimde belirleyici olduğunu söyledi.

“İş gücünün etkin kullanılmaması, çalışma saatlerinin kısa olması ve üretim organizasyonunun yeterince profesyonel yapılamaması maliyetleri daha da artırmaktadır” diyen Ölmez, “Bugün ülkemizde birçok üretici, bir önceki yıl hangi ürün para kazandırdıysa ertesi yıl o ürüne yönelmektedir. Bu durum bir üretim yığılmasına sebep olmaktadır. Bir yıl domates para eder, ertesi yıl herkes domates eker. Bu kez piyasada arz fazlası oluşur ve ürün para etmez. Bir yıl patates yükselir, ertesi yıl aynı tablo tekrar yaşanır. Sonuç olarak hem üretici zarar eder hem tüketici istikrarlı fiyatlara ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİCİ FİYAT BELİRLEYEBİLMELİ’

Tarım politikalarının bölgesel, iklimsel ve endemik şartlara göre planlanması gerektiğini belirten Yılmaz, “Her bölgenin toprağına, iklimine ve su yapısına uygun ürünlerin belirli oranlarda üretilmesi gerekir. Kontrollü ve planlı üretim modeli uygulanırsa hem arz-talep dengesi korunur hem de ürün fiyatları daha istikrarlı hale gelir. Böylece ne üretici mağdur olur ne tüketici aşırı fiyatlarla karşılaşır” tespitinde bulundu. Üreticinin ürettiği malın fiyatını belirleyemediğine dikkat çeken Ölmez, konuya ilişkin şunları söyledi:

‘STANDART FİYAT ŞART’

“Ticaretin hemen her alanında satıcı ürününün fiyatını belirler. Ancak tarımda çiftçi aylarca emek verdiği, maliyetini üstlendiği ürünün fiyatını çoğu zaman kendisi belirleyemez. Fiyatı alıcı belirler, piyasa belirler, aracılar belirler. Çiftçi ise çoğu zaman ‘kaç liraya giderse’ ürününü satmak zorunda kalır. Bu durum üreticinin emeğini değersizleştirmekte ve ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Tarımda standart ve sürdürülebilir bir fiyat politikasının olmayışı sektörün en temel sorunlarından biridir.”

‘DESTEK ARTARSA KATILIM ARTAR’

Tüm olumsuzluklara karşın toplumda tarıma karşı yönelimin artmaya başladığını belirten Ölmez, “Çünkü tarım yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda stratejik bir güvenlik meselesidir. Tarım, yalnızca toprağa ekilen bir ürün değil, bir ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

“Eğer üretim planlaması doğru yapılırsa, işçilik maliyetleri daha verimli hale getirilirse, gübre ve ilaç maliyetleri düşürülürse çok daha fazla insan üretime katılacaktır” diyen Ölmez, “Üretimin artması yalnızca çiftçiyi değil, ülke ekonomisini de güçlendirecektir. Bu sayede dışa bağımlılık azalacak, ülkemiz tarımda daha güçlü ve daha kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşacaktır” ifadelerini kullandı. Yurt dışından gelen ürünlerle ilgili vergilendirme sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Ölmez, sözlerini şöyle tamamladı:

PLANLI ÜRETİM

“İç piyasadaki üreticiyi koruyan politikalar uygulanmalı, yerli ürünlerin tercih edilmesi teşvik edilmelidir. Yerli üreticinin korunması, iç piyasadaki ürünlerin değer kazanmasını sağlayacak; bu da üreticinin kazanmasına, üretimin devamlılığına ve tarımsal kalkınmaya katkı sunacaktır. Unutulmamalıdır ki güçlü tarım, güçlü ekonomi demektir. Üreten çiftçi kazanırsa ülke kazanır. Planlı üretim olursa hem üretici hem tüketici korunur”