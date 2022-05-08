Üreticiler endişeli: Meyve ağaçları kuruyor!
Kütahya’da bazı meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi.
Kütahya merkeze bağlı Köprüören köyünden üretici Hasan Evren’in müracaatı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri Firdevs Bilgi, Emine Kahraman ve Nevzat Çetin zarar gören ağaçlarda incelemelerde bulunup, numuneler aldı.
Hasan Evren, "Köyümüzdeki bazı elma ve armut ağaçlarının kabuklarında kuruma ve kuruyan kabuklar içinde böcekler gördüm. Bunun üzerine Kütahya İl Tarım ve Onman Müdürlüğü’ne müracaatta bulundum. İlgili şube müdürlüğü ekipleri köyümüze gelerek çalışma yaptı. Ekiplerin ağaçlardan aldığı numuneler laboratuvarda incelenecek. Ona göre ilaçlama yapacağız. İlk incelemeye göre bunun tedavisi ilaçlama ile mümkün" ifadelerini kullandı.
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