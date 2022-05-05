Süt üreticisi isyan etti: Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:19

Ulusal Süt Konseyi’nin 30 Nisan’da toplanarak süt fiyatını artıracağı yönündeki beklenti aradan 6 gün geçmesine karşın gerçekleşmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal Süt Konseyi, en son 18 Mart’ta çiğ süt fiyatını belirlemek için toplanmış ve 1 Nisan 2022’den geçerli olmak üzere 1 TL süt prim desteğiyle birlikte çiğ sütün litre fiyatını 5.70 TL’ye çıkardığını duyurmuştu.

Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise 8 Mart’ta ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede; USK’nın belirlediği rakama şerh koyduklarını, önerdikleri 7.80 TL’lik fiyatın USK içerisindeki sanayiciler tarafından kabul edilmediğini söylemişti. Keskin, belirlenen fiyatın üreticileri memnun etmediğini ifade etmiş, USK’nın 30 Nisan’da süt fiyatlarını tekrar gözden geçirmek için toplanacağını açıklamıştı.

SENCER SOLAKOĞLU: USK 15 MAYIS'TA TOPLANACAK

USK, 30 Nisan’da toplanmadı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu ise kendilerine gelen duyumlara göre USK’nın 15 Mayıs’ta toplanacağını söyledi.

ŞEMSİ BAYRAKTAR: "ULUSAL SÜT KONSEYİ SÜT FİYATLARINI AÇIKLAMAKTA GEÇ KALDI"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada; sütün fiyatı üreticide 5,4 iken markette14,1'e kadar çıktığı, market ve üretici fiyat farkının yüzde 164,3 olduğuna dikkat çekmişti. Bayraktar, süt yem paritesinin 1’in altında kaldığını, Ulusal Süt Konseyi'nin süt fiyatlarını açıklamakta geç kaldığını söylemişti.

Yaz aylarında et ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışlarının görüleceğini belirten Bayraktar, "Ulusal Süt Konseyi Başkanı sanayi temsilcisidir. Üretimin bütün yükünü sermayesi ve emeğiyle taşıyan üreticilerimiz başkanlığa niçin layık görülmüyor? Anlamakta zorluk çekiyoruz" eleştirisinde bulunmuştu.

KABA YEM FİYATLARI DA ARTTI

Üretici, geçen yıl kaba yem olan arpanın kilosunu 2 lira 25 kuruştan, yoncayı 75 kuruştan, samanı 50 kuruştan alıyordu. Bu yıl arpanın kilosu 4 lira 80 kuruş, yoncanın kilosu 2 lira 30 kuruş, samanın 1 lira 30 kuruştan satılıyor. Bir kilo yemin fiyatı 320 TL. Nakliye ücretleri, farklı kesintiler nedeniyle 5 lira 70 kuruşluk fiyatı hiçbir üretici alamıyor.

Süt üreticileri, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

Hacı İyilik (Konya): Mayıs ayı için açıklanması gereken süt fiyatımız hala açıklanmadı. Geçen aylarda açıklanan 5,70 liralık fiyat maliyetlerimizin çok altında. Şu anda süt üreticisi zararına üretim yapıyor. Bugüne kadar bekledi bahara çıktı ama maliyetlerimiz yüzde 300 arttı. Paritemize göre olması gereken fiyat 8 lira ama fiyatımız şu an 5 lira 70 kuruş. Fabrika bizden nakliye ücreti kesiyor. Bizim elimize geçen para 5 lira 30 kuruş. USK’nın her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz. Bunu açık açık söylüyorum. Bu fiyatın hemen acilen açıklanması lazım. Bir de USK fiyat açıkladıktan 15-20 gün sonra yeni fiyatlar devreye geçiyor. Yeni açıklanacak fiyatın 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olması lazım.

"İLÇE TARIM'IN İNEK SAYIMLARI GERÇEK RAKAM DEĞİL, İŞLETMELER BOŞ"

Şu anda ilçe tarımların belirlediği inek rakamlarında net rakam yok. Bunlar gerçek rakamlar değil, şu an işletmeler boş. Gelsinler baksınlar işletmelerde gerçek rakamlarda hayvanlar yok. Önümüzdeki günlerde süt krizi olmaması için değerinin verilmesi lazım. USK süt fiyatını açıkladıktan 15 gün sonra devreye gireceğini söylüyor. Ben buna anlam veremiyorum. Benim alacağım rakamı hesap ediyorsun neden 15 gün sonra süt fiyatımı devreye sokuyorsun.

"BÜTÜN FATURALARI HAYVANLARI EKSİLTEREK ÖYLE ÖDÜYORUZ"

Mehmet Kani (İzmir Kiraz): 1 litre sütün maliyeti 8 lira. Bizden alınan ücret (satış ücreti) 5 lira 70 kuruş. Vergileri çıkar 5 lira 40 kuruş. Sütün maliyeti olmuş 8 lira. Marketlerde olmuş 16 lira. Ondan sonra halinize şükredin diyorlar. Ayda 2 bin lira para girmiyor bu eve. Nasıl şükredelim? Siz bir iftar yemeği düzenlediniz, bir kişinin önünde en az 35-40 tabak yemek var. Bizim ömrü hayatımız boyunca önümüzde 2-3 çeşit yemekten fazla olmadı. Sayın karar vericiler kim şükredecek? Bir torba gübre 700 lira. Mazotun litresi olmuş 23 lira. Bu işletmenin elektrik parası duruyor, ödenmemiş. Çünkü, bu işletmeye ayda 2 bin lira para girmiyor. Bütün faturaları hayvanları eksilterek öyle ödüyoruz. Sütten para kazanarak değil. Hayvanların sayısını azaltarak, evin geçimini, faturaları hep öyle ödüyoruz. Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor. Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin.