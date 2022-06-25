Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi! 'Hayvanlara verilen suyu içiyorlar'

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kurucahöyük köyünde uzun zamandır su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar seslerinin duyulmasını istiyor. CHP Şanlıurfa İl yetkilileri, Kurucahöyük köyüne giderek yurttaşların dertlerini dinledi. Yurttaşlar, hayvanlara verilen sudan içtiklerini ve ŞUSKİ'den bir yardım beklediklerini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:22

Şanlıurfa'nın Birecik'e bağlı Kurucahöyük köyünde yurttaşlar haftalardır içme suyu bulamıyor. Köy sakinleri uzun süredir içme suyu sıkıntısı çektiklerini CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı üyelerinden Ronayi Paydaş'a anlattı. 

Taşıma tankerler aracılığıyla su bulabildiklerini dile getiren köylüler, tanker depolarındaki suların oldukça sağlıksız olduğunu da sözlerine ekledi. Her bir tanker suya 280 lira verdiklerdiklerini söyleyen yurttaşlar, Urfa Belediyesi'ne bağlı ŞUSKİ'yi de su sıkıntısını gidermek üzere göreve davet etti.

Kurucahöyük köyünden paylaşılan görüntülerde kadınlar ve çocukların kovalarla tankerlerden su taşıdığı görüldü. CHP İl Başkanlığı üyelerinden avukat Ronayi Paydaş suyun oldukça pis ve kötü koktuğunu söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Şanlıurfa içme suyu ŞUSKİ

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