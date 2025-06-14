Urfi Çetinkaya'nın uyuşturucu ağı deşifre oldu: 314 sayfalık suç imparatorluğu şoke etti!

Uluslararası uyuşturucu trafiğinin en karanlık figürlerinden
biri olan ve "Türk Escobar" lakabıyla tanınan Urfi Çetinkaya'ya dair
hazırlanan 314 sayfalık savcılık iddianamesi, suç dünyasının perde arkasını
gözler önüne serdi.
2023'te İstanbul Zekeriyaköy'deki lüks villasında yakalanıp
geçen yıl cezaevinde ölen Çetinkaya'nın, Avrupa'dan Latin Amerika'ya uzanan dev
bir uyuşturucu ağı kurduğu, kara para aklamak için onlarca şirketi, gemiyi ve
uzmanı kullandığı ortaya çıktı.
Sadece uyuşturucu sevkiyatı değil; sahte kimliklerle yapılan
tıbbi kontroller, villada kurulan gizli klinikler ve devletin içinden isimlerin
yer aldığı ilişkiler ağı da bu iddianamede tek tek deşifre edildi.
EMNİYET DE LİSTEDE
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; 2023 yılında
İstanbul Zekeriyaköy'deki villasında yakalanan ve Eylül 2023'te cezaevinde
hayatını kaybeden "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın yönettiği
suç örgütüne yönelik 314 sayfalık kapsamlı bir iddianame hazırlandı.
Savcılık, Çetinkaya'nın yalnızca Türkiye değil, Avrupa ve
Güney Amerika bağlantılı dev bir uyuşturucu şebekesinin lideri olduğunu ortaya
koydu.
İddianamede, Çetinkaya'nın oğulları Rüstem ve Hakan
Çetinkaya, eski asker Sinan Köroğlu, eski emniyet müdürü Hacı Mehmet Aslancan
ve bazı avukatlar ile doktorlar da dahil olmak üzere toplam 147 kişi şüpheli
olarak yer aldı. Örgüt üyelerinin, kriptolu mesajlaşma uygulamaları üzerinden
"Japon", "Babacan", "Blue" gibi takma adlarla
haberleştikleri ve "Anøm" adlı platformun ABD ile Avustralya
istihbaratınca takip edildiği belirtildi.
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ŞİRKETLER VAR
MASAK raporlarına göre, Çetinkaya'nın 1990'lardan beri
sürdürdüğü uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirler, offshore şirketler,
döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden Türkiye'ye aktarıldı.
Mal varlıklarının bir kısmına el konulurken, kara para aklamada kullanılan bazı
şirketlerin hâlâ aktif olduğu tespit edildi.
GEMİ ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SEVKİYATI
İddianamede "Bizim otobüs" ya da
"kızımız" şeklinde kodlanan Ocean Blue adlı gemiyle yapılan
sevkiyatlara da yer verildi. Geminin resmî sahibi Marshall Adaları merkezli bir
firma olsa da, asıl sahibinin Urfi Çetinkaya olduğu belirlendi. Bodrum
açıklarında gemi üzerinden yapılan yasa dışı faaliyetler ortaya çıkarıldı.
SAHTE KİMLİKLER VE VİLLADA KURULAN KLİNİKLER
Çetinkaya'nın sağlık kontrollerini farklı kimliklerle
yaptırdığı, diş ve fizyoterapi hizmetleri için villasına özel klinik kurdurduğu
da iddianamede detaylı şekilde anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,
uyuşturucu ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme ile kara para aklama
suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Ayrıca 51 şirkete ait faaliyet
izinlerinin iptali istendi.