Urla Enginar Festivali 11. kez kapılarını açıyor

Yayınlanma: 23.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2025 - 04:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Urla Ziraat Odası, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Urla Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Festival, 25-27 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

Festivalde enginarın tarımdaki yolculuğu, gastronomideki yeri ve kültürel miras olarak önemi ele alınacak. Ana sahne ve alternatif sahnelerde canlı müzik performanslarının yanı sıra, Urla’nın şefleri ve yabancı şeflerle mutfak atölyeleri, akademisyenlerin ve üreticilerin katılımıyla paneller ve söyleşiler yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ, festivale özel olarak Karşıyaka ve Konak iskelelerinden 25 Nisan Cuma, 26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günleri seferler düzenleyecek.