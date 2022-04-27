Urla'da enginar verimi yüzde 50 düştü

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:54

İzmir’in Urla ilçesindeki bereketli topraklarda yetişen sakız enginarı, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Ancak bu yıl yaşanan don olayları ürünlerde tahribata yol açtı. Urla genelinde yüzde 50 verim düşüklüğü yaşandığı bilgisini paylaşan üreticiler, enginar fiyatlarında yüzde 30’luk bir artış olduğunu kaydetti. Urlalı enginar üreticisi Sadık Yücel Şengezer ise mart ayında meydana gelen don olayından birkaç gün önce ürünlere çuval geçirerek önlem aldıklarını ve bu sayede ürünlerinin yüzde 80’ini kurtarabildiklerini ifade etti.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, 2020 yılında 643 dönüm alanda enginar yetişirken 2021 yılında 625 dönümde üretim yapıldığını belirterek “Bazı üreticiler üretimi bıraktı. Urla’da şu anda 130 üretici enginar işi yapıyor. Tarım alanlarımız daralmaya başladı, girdi maliyetleri arttı. Tüm bunların yanında hava koşulları da iyi gitmedi. Geçen yıl ortalama 4,5 milyon tane enginar toplandı. Bu yıl hava şartları nedeniyle yüzde 50 daha düşük verim bekliyoruz. Bazı üreticiler emek vererek ürünlerin belli bir kısmını kurtardı ama emek harcamayanlar bir aylık bir sürede alabildiği ürünü toplayabilecek. Bu yıl kış çok uzun sürdü. Martta havalar çok soğuktu. Bizim şu anda kamyon kamyon enginar yollamamız lazım ama öyle bir ortam yok” dedi.

Üretici Sadık Yücel Şengezer de “Bu sene verim diğer yıllara göre düşük. Hava şartlarından dolayı badireler atlattık. Biz tarlamızdaki enginarları don olmadan önce üzerlerine çuval geçirerek yüzde 80 kurtardık ama genel anlamda Urla’da bu yıl rekolte düşük. Verim düşük olduğu için bu durum tüketiciye de yansıyacak. Girdi maliyetleri arttı, rekolte düşük. Geçen yıl 6 liraya sattığımız ürünü bu yıl 8-10 liraya satıyoruz” diye konuştu.