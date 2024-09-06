Urla'da orman yangını

İzmir’in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.09.2024 - 14:14
Urla'da orman yangını
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İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler yurttaşların bildirmesiyle ekipler bölgeye sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 5 yer ekibi yangına müdahale ediyor.


Etiketler: #İzmir #Urla #orman yangını
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