Urla'da orman yangını
İzmir’in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden orman yangını çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler yurttaşların bildirmesiyle ekipler bölgeye sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 5 yer ekibi yangına müdahale ediyor.
Etiketler: #İzmir #Urla #orman yangını
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