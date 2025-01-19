Uşak Belediye başkanı SGK kesintisi yapılmasına isyan etti: Dengeleri bozdu
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediyesi’nin merkezi yönetimden alması gereken ocak ayı bütçesinden SGK kesintisi yapıldığını duyurdu.
Kesinti nedeniyle belediye hizmetlerinde kısıtlamalar yapılabileceğini ifade eden Yalım, “Asıl zararı yurttaşımız görecek” dedi.
Yalım, Uşak Belediyesi’ne ocak ayında merkezi yönetimden 190 milyon TL gelmesi gerekirken SGK borçları nedeniyle bu tutarın 120 milyon TL’ye düştüğünü açıkladı. Yapılan kesintinin miktarını 66 milyon 291 bin 591 TL olarak belirten Yalım, bu durumun belediyenin mali dengesini bozduğunu vurgulayarak “Belediyemizin personel giderlerini ancak karşılayabileceğiz. Yurttaşlarımızdan toplanan vergilerden de destek almak zorunda kalacağız. Bu, hizmetlerimizde kısıtlamalara yol açacak ve asıl zararı vatandaşımız görecek” dedi.
YAPILANDIRMA İSTEDİ
Yalım, belediyenin geçmişten kalan borçlarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatarak hükümetten yapılandırma istedi. “Borçlar elbette ödenecek. Ancak bu süreçte hizmetlerimizin aksamaması ve yurttaşlarımızın mağdur olmaması için çağrıda bulunuyorum: Gelin, şubat ya da mart ayında bir yapılandırma çıkarın. Borçlarımızı 120 ay vadeyle yapılandıralım” ifadelerini kullandı.
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