Uşak'ın plaka kodu ne? Uşak'ın plaka numarası kaç? Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri...



Uşak plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

UŞAK'IN PLAKA KODU NEDİR?

Uşak’ın plaka kodu 64 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Uşak’ta araç plakaları, 64 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Uşak Plaka Kodunun Anlamı

Uşak’ın plaka kodu olan 64, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

64 sayısı, Uşak’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Uşak’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Banaz 64 B, 64 BN

Eşme 64 E, 64 EM

Karahallı 64 K, 64 KH

Sivaslı 64 S, 64 SV

Ulubey 64 U, 64 UB

Merkez 64 M, 64 US