Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uşak'ın plaka kodu ne? Uşak'ın plaka numarası kaç? Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri...

Uşak'ın plaka kodu ne? Uşak'ın plaka numarası kaç? Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 14:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uşak'ın plaka kodu ne? Uşak'ın plaka numarası kaç? Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri...

Uşak’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Uşak ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Uşak plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

UŞAK'IN PLAKA KODU NEDİR?

Uşak’ın plaka kodu 64 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Uşak’ta araç plakaları, 64 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Uşak Plaka Kodunun Anlamı

Uşak’ın plaka kodu olan 64, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
64 sayısı, Uşak’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Uşak’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Banaz    64 B, 64 BN
Eşme    64 E, 64 EM
Karahallı    64 K, 64 KH
Sivaslı    64 S, 64 SV
Ulubey    64 U, 64 UB
Merkez    64 M, 64 US

İlgili Konular: #türkiye #Şanlıurfa #Plaka