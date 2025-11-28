Uşak Seramik hisselerine 'manipülasyon' operasyonu: 6 kişi gözaltında

Borsa İstanbul’da işlem gören Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde “olağan dışı fiyat ve hacim hareketleri” tespit edildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın, küçük yatırımcıyı zarara uğratan yapay yükseliş ve manipülatif işlemler iddiasıyla başlattığı soruşturmada, İstanbul ve Diyarbakır’da faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

6 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SPK, Uşak Seramik (USAK) hisselerinde yapılan işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle başta Çiğdem Meto olmak üzere 6 kişi hakkında 23 Ekim’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş.