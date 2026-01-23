Uşak’ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Uşak'taki Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman yöneticisi Köksal Özdemir (45), anten tamiri yapmak üzere binaya gelen anten tamircisi S.S.K. (34) ile birlikte çatıya çıktı. Tamir sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özdemir, apartmanın arka kısmındaki zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Özdemir’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında çatıda bulunan anten tamircisi S.S.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.