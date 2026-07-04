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Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: Toplam 12 şüpheliye tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: Toplam 12 şüpheliye tutuklama

4.07.2026 14:34:00
Güncellenme:
DHA
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: Toplam 12 şüpheliye tutuklama

Uşak'ta polisin 15-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya Uyarıcı madde satan' şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmalarında 15-30 Haziran 6 tarihleri arasında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 4 bin 665 kullanımlık A4 Sentetik Bonzai, 1973 sentetik ecza hap, 121 gram metamfetamin, 128 gram esrar, 59 gram kokain, 12 kök Hint keneviri, 28 adet ecstasy, 10 gram skunk, 7 gram sentetik ecza hammaddesi, ruhsatsız 1 tüfek, 1000 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

12 TUTUKLAMA

Bahse konu operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 

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