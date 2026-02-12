TOKİ tarafından hayata geçirilen projede Uşak 2 bin 470 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, Uşak TOKİ çekilişi tarihi belli oldu mu? 2026 Uşak TOKİ çekilişi ne zaman? İşte, ayrıntılar...

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ Uşak kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ 9-15 ŞUBAT TAKVİMİ

9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi günü Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.