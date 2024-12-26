Uşak’ta babasını sopayla döverek öldüren oğul tutuklandı
Uşak'ta babasını sopayla darp ederek ölümüne neden olan oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde oğul Remzi Deniz ile baba Engin Deniz arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tek katlı evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Remzi Deniz babasını sopayla darp etti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Engin Deniz, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Deniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Oğul Remzi Deniz, ikamet ettikleri evde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Remzi Deniz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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