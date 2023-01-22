Uşak'ta dehşet: Sırt çantasından bebek cesedi çıktı!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:55

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 17:55

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde tarla kenarında 18 Ocak'ta bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Ocak'ta dünyaya gelen bir bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını belirledi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Polis ekibi, hastanede doğum yapan K.G'nin (27), Ünalan Mahallesi'ndeki apartta kaldığını tespit etti. K.G, gözaltına alındı. K.G'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen S.D. (28) de yakalandı.

K.G. ifadesinde Bartın'da yaşadığını, internette tanıştığı S.D. ile 1 yılı aşkın süredir ilişkileri bulunduğunu, zaman zaman Uşak'a gelerek S.D. ile kaldığını, evlilik dışı birlikteliklerinden ailelerinin haberi olmaması ve bakamayacaklarını düşündükleri için bebeği ölüme terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, 18 Ocak'ta polisi arayarak çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında sırt çantasında bebek cesedi bulduğunu bildirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



