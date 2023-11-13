Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay, Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Karatekeli Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Ş. (13), A.C.Ş. (16) ve S.S. (15) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
112 Sağlık ekiplerince M.Y.Ş. ve A.C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, S.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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