Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

12 Temmuz 2022 Salı, 15:20

Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen S.Ç. (21) yönetimindeki 64 AAV 907 plakalı otomobil, Birinci Çam Sokak'tan yola çıkmak isteyen D.Ç. (45) idaresindeki 64 LC 518 plakalı otomobille çarpıştı.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.