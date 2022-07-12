Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen S.Ç. (21) yönetimindeki 64 AAV 907 plakalı otomobil, Birinci Çam Sokak'tan yola çıkmak isteyen D.Ç. (45) idaresindeki 64 LC 518 plakalı otomobille çarpıştı.
DURUMLARI İYİ
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Yalanlanan isimden istifa
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu
- 'Asla kabul etmiyoruz'