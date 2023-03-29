Uşak'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivaslı istikametinden kent merkezine doğru seyreden D.A.'nın kullandığı minibüs, Cezaevi Kavşağı'nda refüjdeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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