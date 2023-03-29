Uşak'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:58
Abone Ol google-news

Sivaslı istikametinden kent merkezine doğru seyreden D.A.'nın kullandığı minibüs, Cezaevi Kavşağı'nda refüjdeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


uşak fabrika İşçi

İlgili Haberler

‘İşçiyim Haksızım’

‘İşçiyim Haksızım’
Hakları için üretimi durduran Mata işçileri Bakanlık önünde!

Hakları için üretimi durduran Mata işçileri Bakanlık önünde!
Yüzlerce firma Hatay’ı terk etti: Artık işe dönmeyeceğim diyen işçi de işveren de çok fazla

Yüzlerce firma Hatay’ı terk etti: Artık işe dönmeyeceğim diyen işçi de işveren de çok fazla

En Çok Okunan Haberler