Uşak’ta kaçak cinsel ürün ve etil alkol ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cinsel ürün ve etil alkol ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:50
Uşak’ta kaçak cinsel ürün ve etil alkol ele geçirildi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 60 kutu kaçak cinsel ürün ve 36 şişe etil alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.


Operasyon cinsel ürün Alkol

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