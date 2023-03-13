Kızını takip eden cinsel saldırı suçlusunu geyik boynuzuyla öldürdü

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:45

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 18:11

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis karakoluna kanlar içinde gelen Levi Axtell isimli kişi, polislere bir adama kürekle 15 ila 20 kez vurduğunu ve ardından da geyik boynuzuyla öldürdüğünü itiraf etti.

27 yaşındaki Levi Axtell, 1979 yılında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmekten hüküm giyen 77 yaşındaki Lawrence V. Scully'nin ölümüyle ilgili olarak ikinci derece cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Fox News'in haberine göre, Scully'i uzun süredir tanıdığını belirten Axtell, "Scully'nin aracını çocukların bulunduğu yerlere park ettiğini gördüğünü ve yeniden suç işleyeceğine inandığını" öne sürdü.

Axtell mahkemede, Scully'i neden öldürdüğüne ilişkin olarak, "Ondan şüphelendiğini ve kızını kreşte takip ettiğine inandığını" söyledi.

İDDİALAR

Scully'e yapılan otopside, ölüm nedeni "sert cisimle kafaya alınan yaralar" olarak belirlenirken, kollarında da "savunma yaralarıyla uyumlu yaralar bulunduğu" belirtildi.

Polis şefi Pat Eliasen basına demecinde, son zamanlarda Scully'ye karşı iddialar olduğunu ancak soruşturmanın "hiçbir şey ortaya çıkarmadığını" söyledi ve "Raporların çoğu tacizle ilgiliydi" sözlerini ifadesine ekledi.