Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadının cansız bedenine ulaşıldı
Uşak'ın merkeze bağlı Karakuyu köyünde kaybolan zihinsel engelli Şerife Sönmez (39), yaşadığı yere bir kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda ölü bulundu.
Merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşayan zihinsel engelli Şerife Sönmez'in akşam saatlerinde evde ayrıldığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Sönmez'in köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU
Olay yerine gelen ekiplerce yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunan Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sönmez'in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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