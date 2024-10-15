Uşak’ta korkutan yangın: İtfaiye eri yaralandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir evde meydana gelen yangın söndürülürken, itfaiye eri yaralandı.

Uşak’ta korkutan yangın: İtfaiye eri yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:53

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy’de bulunan R.S.’ye ait iki katlı evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi.

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Yılmaz Şahin (27) evde bulunan tüpü pencereden çıkarmaya çalıştığı sırada, üstüne tüpün düşmesi sonucu yaralandı.

İtfaiye eri 112 sağlık ekiplerince önce Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, buradan da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan yangında iki katlı ev küle dönerken, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı bölgeye giderek yangında evi zarar gören R.S.’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.


Etiketler: #uşak #Yangın #itfaiye eri #itfaiye

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