İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor...

Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor...
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:40

İstanbul'da, Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #Esenyurt #Hastane #Yangın

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