İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor...
Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da, Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.
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