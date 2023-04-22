Uşak'ta otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi
Uşak Eşme'de park halindeki civciv yüklü kamyonete arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil, park halindeki 45 M 0708 plakalı civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü R.M., gözaltına alındı.
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