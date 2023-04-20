Sivas’ta otobüs kazası: 10 yaralı
Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün İlçesi geçişi Suçatı mevkiinde meydana geldi.
KAYARAK DEVRİLDİ
Kazada Bursa’dan gelip Muş ili istikametine gitmekte olan gitmekte olan O.A. sevk ve idaresindeki 16 YC 506 plakalı özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi.
CENAZEYE GİDİYORLARDI
Aracın sünücüsü O.A., yardımcı sürücü İ.K. ve bir cenazeye katılmak için Muş’a giden yolculardan B.Y., H.Y., M.S.Y.,H.Y., A.Y., A.Y., B.Y. ve G.Y., yaralandı.
Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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