Sivas’ta otobüs kazası: 10 yaralı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:40

Güncelleme: 20.04.2023 - 08:15

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün İlçesi geçişi Suçatı mevkiinde meydana geldi.

KAYARAK DEVRİLDİ

Kazada Bursa’dan gelip Muş ili istikametine gitmekte olan gitmekte olan O.A. sevk ve idaresindeki 16 YC 506 plakalı özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi.

CENAZEYE GİDİYORLARDI

Aracın sünücüsü O.A., yardımcı sürücü İ.K. ve bir cenazeye katılmak için Muş’a giden yolculardan B.Y., H.Y., M.S.Y.,H.Y., A.Y., A.Y., B.Y. ve G.Y., yaralandı.

Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.