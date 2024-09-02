Uşak'ta TIR'ın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam öldü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, 86 yaşındaki Mustafa Vural, bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde TIR'ın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
E.Y. yönetimindeki 06 FZ 7986 plakalı TIR, Denizli-Uşak kara yolunun Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Vural'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Vural'ın cenazesi incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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