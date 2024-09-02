Araştırma: Uzay çöpü, ilk insan yapımı meteoru yaratabilir

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:42

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:42

NASA’nın potansiyel olarak tehlikeli bir asteroidi yönlendirme potansiyelini gösteren çığır açıcı görevi, "Dimorphidler" adı verilen ilk insan yapımı meteor yağmurunu istemeden de olsa yaratmış olabileceği belirtildi.

NASA’nın dev bir asteroide karşı savunmamızı test etme amacı taşıyan ilk girişiminde, iki yıllık inceleme sonucunda bilim insanları, DART görevinin Dimorphos’u tehlikeden uzaklaştırmayı başardığını doğruladı.

Ancak, yeni bir çalışma, bu çarpışmanın iki milyon pounddan fazla kaya ve tozun uzayda dağılmasına yol açtığını ve bunun da önümüzdeki 100 yıl boyunca sürecek bir meteor yağmuruna dönüşebileceğini ortaya koydu.

METEOR YAĞMURU TEHLİKESİ VAR MI?

Toz parçacıklarının Dünya'nın yüzeyine ulaşma olasılığı oldukça düşük olduğu kaydedildi.

Artık sadece insanları düzenli olarak uzaya göndermekle kalmıyor, aynı zamanda kendi meteor yağmurlarımızı da yaratıyoruz.

Bu gelişme, NASA'nın 2022'de 300 milyon sterlinlik Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) uzay aracının, küçük asteroit Dimorphos'a başarıyla çarpmasının ardından geldi.

İtalya'nın Milano Politeknik Üniversitesi'nde derin uzay dinamiği araştırma ve teknoloji grubunda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın baş yazarı Eloy Peña Asensio, “Bu malzeme, Mars atmosferine girerken görülebilir meteorlar (genellikle kayan yıldızlar olarak adlandırılır) üretebilir. İlk parçacıklar Mars veya Dünya'ya ulaştıktan sonra, en az önümüzdeki 100 yıl boyunca, hesaplamalarımızın süresi boyunca aralıklı ve periyodik olarak gelmeye devam edebilir. Bu parçacıklar, hiper hızda havayla sürtünme nedeniyle ablasyon olarak bilinen bir süreçle üst atmosferde ayrışır. Dimorphos'tan gelen herhangi bir malzemenin dünyanın yüzeyine ulaşma ihtimali yok” dedi.

BEKLENEN GÖKYÜZÜ OLAYI

Çalışmanın sonuçlarına göre, oluşacak meteor yağmuru dünyadan kolayca tanımlanabilecek çünkü bilinen hiçbir meteor yağmuru ile çakışmayacak. Bu meteorlar yavaş hareket edecek ve en yüksek aktivite Mayıs ayında gerçekleşecek. Özellikle güney yarımküreden, Hint takımyıldızı yakınlarından görülecek.

Çalışmanın ortak yazarı Michael Küppers ise, “Başlangıçta bu durumu gördüğümde kişisel olarak şaşırdım. Çarpma Dünya’ya yakın bir yerde (yaklaşık 11 milyon kilometre mesafede) gerçekleşmiş olmasına rağmen, çarpma sonrası ortaya çıkan enkazın Mars’a ulaşması, Dünya'ya ulaşmasından daha kolay. Sanırım bunun nedeni, Didymos’un Mars yörüngesini keserken Dünya yörüngesinin hemen dışında kalması. Bu çalışma, bu olasılığı nicelendirmeye çalışıyor ve bunun gerçekleşebileceğini doğruluyor. Her ne kadar kendi belirsizlikleri olan bir modellemeye dayansa da" dedi.