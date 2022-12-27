Uşak'ta üzerine makine düşen işçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Uşak'ta çalıştığı fabrikada kafasına pet şişe kırma makinesi düşen işçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
27 Aralık 2022 Salı, 16:26
Uşak'ta üzerine makine düşen işçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Uşak-Sivaslı ilçesi yolu üzerinde Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında işçi olan Seyfettin Altın'ın (27) kafasına pet şişe kırma makinesinin kapağı düştü. 

Kapağın altında kafası sıkışan işçi, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Altın, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


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