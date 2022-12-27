Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, İŞKUR tarafından 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuru yapan adaylar, kura çekiminin ne zaman olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022'de noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi saat 09:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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