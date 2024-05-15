İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu ne zaman başlayacak? İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı. Peki, İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu ne zaman başlayacak? İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:31
İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu ne zaman başlayacak? İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu nasıl yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda, HPV aşısının ücretsiz yapılacağı ve 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynlerinin başvuru yapabileceği belirtildi. Peki, İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu ne zaman başlayacak? İBB ücretsiz HPV aşısı başvurusu nasıl yapılır?

İmamoğlu, "Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz" dedi.

İBB HPV AŞISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında;

İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.


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