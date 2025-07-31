Üsküdar’da 3 katlı binada yangın paniği!

Olay, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, izolasyon çalışması yapılan çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA OLDU

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlamanın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.