Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsü istinat duvarında asılı kaldı

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
ŞOFÖR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi:
"14 Ekim 2025 tarihinde (bugün) Üsküdar İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan peron alanında, ilk tespitlere göre bir otobüs şoförünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle araç hareket etmiş ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir.
Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır.
Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız."