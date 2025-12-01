Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 09:41:00
Üsküdar Kısıklı'da restorasyon yapılan köşkte yangın

Üsküdar’da restorasyon halindeki tarihi ahşap köşkte yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 00.00 sıralarında Kısıklı'da, Büyük Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan bir köşkte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restorasyon yapılan ahşap köşkte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın hızla büyüyerek bütün köşkü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle cadde bir süre araç geçişine kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.

