İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kısıklı'da Erdoğan'a seslendi: '31 Mart akşamı cumhurbaşkanımız da çok mutlu olacak'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:39

Güncelleme: 15.01.2024 - 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Kısıklı'da basın açıklamasında bulundu.

Kendisine yerel seçimler ile ilgili değerlendirmesini soran gazeteciye yanıt veren İmamoğlu, "Eminim ki Erdoğan da çok mutlu olacak 31 Mart'ta. Mutlu bir Üsküdarlı olacak. Temel amacımız bir kişiyi bile dışlarda bırakmamak. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mutlu olacağı bir 31 Mart seçimini ona hazırlıyoruz." dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar hepimiz için çok değerli. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde Üsküdar'da oturdum. Eşim Üsküdarlı, o da hayatını burada geçirdi. Hep birlikte iş birliği içerisinde, uzlaşı içerisinde, siyaset üstü bir ittifakı kurarak Üsküdar'da da milletin kazandığı bir seçim için çabalayacağız.

Görecekler... Cumhuriyet tarihi bu kadar temiz ve erdemli, muhafız gibi bu şehri koruyan, kimseden icazet almadan 'tam yol ileri' diyecek bir siyaset ruhunu bizimle yaşayacaklar. Çok iddialıyız."