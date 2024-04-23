Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim seferi sırasında kaza! Metro İstanbul'dan duyuru geldi...

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki tren kaza yaptı. Metro İstanbul, iki trenin birbirine teması sonucu zarar gören kuplajların tamir çalışmasının sürdüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:15
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim seferi sırasında kaza! Metro İstanbul'dan duyuru geldi...
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda 21 Nisan gecesi eğitim amaçlı olarak kullanılan iki tren kaza yaptı. İki trenin birbirine teması sonucu kuplajlarda hasar oluştu.

Konuyla ilgili olarak Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır” denildi.

25 Nisan sabahına kadar seferlerin Üsküdar ile Altunizade istasyonları arasında 15 dakikada bir yapılacağı ifade edilen açıklamada, Metro İstanbul’un açıklamasında ayrıca bölgede oluşabilecek yoğunluğa karşı İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleneceği belirtildi.



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