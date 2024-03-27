İBB Başkanı İmamoğlu, mart ayında bir dizi metro hattını yaşama geçirdi

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:06

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy-İkitelli metro hattını, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde hizmete açtı. Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya indiren hattın açılışında konuşan İmamoğlu, “Bu hattaki çalışmalar, biz göreve gelmeden önce yüzde 35 seviyesinde kısmen durduruldu. 2019’da göreve geldiğimizde, tam 10 metro hattında çalışmalar durdurulmuştu. Çünkü bunlar, finansman ve özellikle mühendislik ve tasarım sorunları çözülmeden, alelacele başlanmış projeler olduğu için yürütülemedi. 10 metro hattının birden kimilerinin aylarca, kimilerinin yıllarca durdurulmuş olması, dünya tarihine geçecek bir skandaldır. Bu büyük bir yönetim zafiyetidir” dedi.

“Biz 5 yıldır, bu şehirde tıkır tıkır metro yapıyoruz” diyen İmamoğlu, “Metro inşaatlarını bir tek gün bile durdurmadık. En zor koşullarda bile durdurmadık. Pandemide durdurmadık, ekonomik krizin şehri ve ülkeyi perişan ettiği zaman diliminde de durdurmadık. Doğru finansman modeliyle, doğru mühendislik çözümleriyle hareket ederseniz, liyakatli isimlerle çalışırsanız, metro yapımını durdurmak gibi bir skandalı bir şehre yaşatmazsınız. Biz yaşatmadık” şeklinde konuştu.

UZUNÇAYIR KAVŞAĞI

Anadolu yakasının trafiğini rahatlatacak, “D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı” da İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Açtıkları kavşağın, birçok farklı noktadan kaynaklanan sıkışıklıkları rahatlatacağını belirten İmamoğlu, bunlardan birinin de Fikirtepe olacağına dikkat çekti.

İmamoğlu bu ay ayrıca 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda, gazetecilerin tanıklığında test sürüşü yaptı.

İmamoğlu, 2017’den bu yana durmuş bir proje olan “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019’da yeniden başlatmıştı. “Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımızın İstanbul için önemi, sadece Kadıköy’den, Ataşehir’den, Ümraniye’den geçmesiyle sınırlı değil” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Aynı zamanda bugünün hükümetinin çok önem verdiği -bunun eğrisiyle, doğrusuyla tartışma zemini ayrıdır- Finans Merkezi’nin de içinde bulunduğu bir hat olması. Finans Merkezi şantiyesini gezip bilgi almak istediğimde, bana eşlik eden yetkililer, yaklaşık 90 bine yakın çalışan insanın mobilizasyonundan bahsetmişlerdi. Dolayısıyla oranın, otobüsle ya da lastik tekerli araçlarla taşınması ya da mobilize edilmesinin imkanı yok. Olması mümkün değil. Hatırlarsanız, 2019 yılı seçimlerinden önce, ‘Bir yıl sonra Finans Merkezi’ni açıyoruz’ diye de bunu seçim döneminde büyük bir iş şeklinde anlatmışlardı.

ŞANTİYELER BOŞTU

Göreve geldikten hemen sonra, en önem verdiğim hatlardan birisi bu oldu. Hızlıca baktık. Tabii birçok hatta baktık. Bir hat hariç, hiçbir hatta bir çalışan mobilizasyonu, çalışan hareketli neredeyse yoktu. Sıfırdı. Yani şantiyeler boştu. İnsanlar hareket dahi etmiyordu. Ve bunlar bazılarında altı aydır durmuştu, bazılarında hiç başlamamıştı bile. Bazılarında 2 yıldır, 1,5 yıldır hareket etmeyen şantiyelerimiz vardı ve bu şekilde devraldık.”

10 PROJE

Yeni döneme ilişkin ulaşım ve diğer vaadlerini açıklayan İmamoğlu’nun 10 maddelik projeleri şöyle: