Üsküdar’da 2 katlı ahşap binada korkutan yangın
İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. Bu arada yangının ormana sıçraması da engellendi.
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