Bursa'da tarihi binada yangın: 100 yıllık yapı kullanılamaz hale geldi...

19 Haziran 2022 Pazar, 09:07

Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.