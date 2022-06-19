Bursa'da tarihi binada yangın: 100 yıllık yapı kullanılamaz hale geldi...

Bursa'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 09:07
Bursa'da tarihi binada yangın: 100 yıllık yapı kullanılamaz hale geldi...
Abone Ol google-news

Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Yangın Bursa Bina itfaiye
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler