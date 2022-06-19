Bursa'da tarihi binada yangın: 100 yıllık yapı kullanılamaz hale geldi...
Bursa'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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