Üsküdar’da araç evin bahçesine girdi, şoför kaçtı!

Üsküdar’da seyir halindeki otomobil şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol üzerinde bulunan bir evin bahçesine uçtu. Olay sonrası araçtaki şoför ile yanında bulunan şahıslar aracı terk ederek kaçtı.

Üsküdar’da araç evin bahçesine girdi, şoför kaçtı!
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:47

Olay, saat 22.45 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre 34 HUJ 852 plakalı BMW marka otomobil, seyir halinde iken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun üzerinde bulunan iki katlı bir evin bahçe duvarını kırarak bahçesine uçtu.

Yapılan ihbarlar üzerine, olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçtaki şahısların olay yerinden kaçtıkları ve kazaya karışan aracın çekme belgeli olduğu öğrenildi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Üsküdar #otomobil #kaçtı

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