Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:04

Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu'nda Figen Zengin idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Yunus Durak (39) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Yusuf (4) ve Teslime Durak (36) ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Manisa #otomobil #kaza

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