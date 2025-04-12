Beşiktaş divan kurulu toplantısında kavga! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:34

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat'ın sözleri şöyle:

"4.5 ay zamanda her türlü iftira, hakaret, ailemize çocuklarımıza her türlü şey buralardan söylendi ve sesini kimse çıkartmadı. Ben bugün korksam buraya gelmezdim. Beni 17. sıraya koydunuz konuşmacı olarak. Benim için hiç sorun değil."

"Ben 3 Aralık 2023'te Beşiktaş genel kurul üyelerinin verdiği oylarla başkanlığa geldim. 5 Aralık'ta mazbataamız aldıktan 361 gün sonnra görevimden ayrıldım. Çoğu kişiye nasip olmayacak şekilde samimi vedalarla ayrıldım. Gitmem gerekiyordu dedim ve gittim. Özel nedenlerle ayrılmak istedim. Herkes benim hayata bir an önce ayrılmamı istedi ama çok şükür sonuçlarım iyi çıkıyor. Seçin arifesinde bir görüş beyan edip Beşiktaş'ı karıştırmak istemedim."

'TEHDİT EDİLİYORUZ DEDİM, KİMSE SESİNİ ÇIKARMADI'

"Beni ve çalışma arkadaşlarımı sosyal medyada linçleriyle susturabileceklerini sanıyorlar. Görev süremiz için yaptıklarımızı anlatmayacağım. Serdal bey zaten biraz önce bazılarını anlattı. Yapılan işler doğrudur, bu işlerde bir süreklilik vardır. Beşiktaş'ın mallarına çöktüler dedikten sonra düğmeye bastılar. Tehdit ediliyoruz dedim, kimse sesini çıkarmadı. Ben sustum ama bu sessizlik bir kabulleniş değildi. Konuşmak bana eziyet verirdi. Bazen kelimeler yetmez."

"Beşiktaş'ın 100 milyon doları kayboldu diyorlar. Başkan açıkladı. Beşiktaş'ın bir numaralı kanseri faizdir. Beşiktaş'ın borcu 11 ayda iki katına çıktı dediler. Böyle bir şey yok. Ben sustukça başkaları dışarıya iftirayı saçtı. Ben önce Beşiktaş'ı ve sağlığımı korudum."

'HER TÜRLÜ ADALETE GİDELİM'

"Her türlü adalete gidelim. Hodri meydan diyorum. Serdak Adalı da gelsin, Tevfik Yamanatürk de gelsin. Stat ışıklandırmaları konusunda Fenerbahçe'nin maliyeti 720 bin Euro ve KDV. 212 bin Euro'luk bir fark var aramızda. Çatı da Fransız firmasına yaptırıldı. İki firma teklif verdi. Birisi 1 milyon 195 bin, diğeri 950 bin Euro. Bizim bunu tercih etme nedenimiz 25 yıllık garanti süresidir."

Hasan Arat'ın konuşması sırasın genel kurul üyeleriden tepkiler yükseldi. Divan Kurul Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a yumruk atarken ortalık karıştı.

Yaşnan olayın ardından Beşilktaş Divan Kurulu toplantısı apar topar bitirildi.