Üsküdar’da feci kaza... Dolmuş ile taksi çarpıştı!
Üsküdar’da dolmuş ile taksinin çarpışmasının ardından yol kenarına savrulan taksideki 3 kadın yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde süratle ilerleyen 34 TZC 77 plakalı dolmuş, o sırada caddeye girmek üzere olan 34 THY 27 plakalı taksi ile çarpıştı.
Yol kenarına savrulan takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yaralanan kadın yolculara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anında bölgedeki trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenilirken, dolmuştaki 6 kişi kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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