Üsküdar'da hareketli anlar... Sinir krizi geçiren genç kendisini odaya kilitledi!
Üsküdar’da iddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan bir genç sinir krizi geçirdi. Kendi kendini yaşadığı evin odasına kilitleyen genç, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla odadan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
İstanbul Üsküdar ilçesi, Sultantepe Mahallesi’nde 01.00 sıralarında iddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs sinir krizi geçirdi. Evdeki eşyalara zarar veren şahıs kendini evin odasına kilitledi.
Odadan çıkarmaya çalışan ailesi ikna edemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR POLİS MEMURU YARALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı odadan çıkarmaya çalışırken bir polis memuru kafasından yaralandı.
Odadan polis ekipleri tarafından çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.
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